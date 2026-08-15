Markhor The Goat 今日價格

Markhor The Goat (MARKHOR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.62%。目前 MARKHOR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MARKHOR。

Markhor The Goat 目前市值在 $ 47,941 排名第 #-，流通供應量為 100.00T MARKHOR。過去 24 小時內，MARKHOR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MARKHOR 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +1.81%。過去一天，總交易量達到 --。

Markhor The Goat（MARKHOR）市場資訊

市值 $ 47.94K$ 47.94K $ 47.94K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 47.94K$ 47.94K $ 47.94K 流通量 100.00T 100.00T 100.00T 總供應量 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Markhor The Goat 的目前市值為 $ 47.94K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MARKHOR 的流通量為 100.00T，總供應量是 100000000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 47.94K。