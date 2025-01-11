MarketRaker AI 圖標

MarketRaker AI 價格 (RAKER)

USD

MarketRaker AI (RAKER) 實時價格圖表

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-1.50%(1D)

今天 MarketRaker AI (RAKER) 的價格

今天 MarketRaker AI (RAKER) 的實時價格爲 0.01983442 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。RAKER 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MarketRaker AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 75.13 USD
- MarketRaker AI 當天價格變化爲 -1.56%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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MarketRaker AI (RAKER) 價格表現 USD

今天內，MarketRaker AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00031575386245381
在過去30天內，MarketRaker AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0055765820
在過去60天內，MarketRaker AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0053414489
在過去90天內，MarketRaker AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.006626132922587098

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00031575386245381-1.56%
30天$ -0.0055765820-28.11%
60天$ +0.0053414489+26.93%
90天$ +0.006626132922587098+50.17%

MarketRaker AI (RAKER) 價格分析

MarketRaker AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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$ 0.02101854
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MarketRaker AI (RAKER) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 75.13
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什麼是MarketRaker AI (RAKER)

MarketRaker AI is a cutting-edge AI trading tool designed to assist traders and investors in analyzing market trends and making informed investment decisions.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

MarketRaker AI (RAKER) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 MarketRaker AI (RAKER) 的其他問題

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RAKER 兌換爲當地貨幣

1 RAKER 兌換 AUD
A$0.0321317604
1 RAKER 兌換 GBP
0.0160658802
1 RAKER 兌換 EUR
0.0192393874
1 RAKER 兌換 USD
$0.01983442
1 RAKER 兌換 MYR
RM0.0890565458
1 RAKER 兌換 TRY
0.7025351564
1 RAKER 兌換 JPY
¥3.1272930014
1 RAKER 兌換 RUB
2.0157721046
1 RAKER 兌換 INR
1.7095286598
1 RAKER 兌換 IDR
Rp325.1543742048
1 RAKER 兌換 PHP
1.17023078
1 RAKER 兌換 EGP
￡E.1.0022332426
1 RAKER 兌換 BRL
R$0.1213866504
1 RAKER 兌換 CAD
C$0.0285615648
1 RAKER 兌換 BDT
2.4194025516
1 RAKER 兌換 NGN
30.7508880796
1 RAKER 兌換 UAH
0.8385992776
1 RAKER 兌換 VES
Bs1.05122426
1 RAKER 兌換 PKR
Rs5.5232909374
1 RAKER 兌換 KZT
10.466623434
1 RAKER 兌換 THB
฿0.6878576856
1 RAKER 兌換 TWD
NT$0.6567176462
1 RAKER 兌換 CHF
Fr0.0180493222
1 RAKER 兌換 HKD
HK$0.1543117876
1 RAKER 兌換 MAD
.د.م0.1991375768