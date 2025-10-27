Market Stalker（STLKR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00217254 $ 0.00217254 $ 0.00217254 24H最低價 $ 0.00232462 $ 0.00232462 $ 0.00232462 24H最高價 24H最低價 $ 0.00217254$ 0.00217254 $ 0.00217254 24H最高價 $ 0.00232462$ 0.00232462 $ 0.00232462 歷史最高 $ 0.00491883$ 0.00491883 $ 0.00491883 最低價 $ 0.00046084$ 0.00046084 $ 0.00046084 漲跌幅（1H） +0.40% 漲跌幅（1D） -5.94% 漲跌幅（7D） -10.85% 漲跌幅（7D） -10.85%

Market Stalker（STLKR）目前實時價格為 $0.00218459。過去 24 小時內，STLKR 的交易價格在 $ 0.00217254 至 $ 0.00232462 之間波動，市場活躍度顯著。STLKR 的歷史最高價為 $ 0.00491883，歷史最低價為 $ 0.00046084。

從短期表現來看，STLKR 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.40%，過去 24 小時內變動為 -5.94%，過去 7 天內累計變動為 -10.85%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Market Stalker（STLKR）市場資訊

市值 $ 218.28K$ 218.28K $ 218.28K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 218.28K$ 218.28K $ 218.28K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Market Stalker 的目前市值為 $ 218.28K, 它過去 24 小時的交易量為 --。STLKR 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 218.28K。