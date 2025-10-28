Market Maverick（LUIGI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00149129 24H最低價 $ 0.00157236 24H最高價 歷史最高 $ 0.163593 最低價 $ 0.00108121 漲跌幅（1H） +0.99% 漲跌幅（1D） +4.13% 漲跌幅（7D） +6.49%

Market Maverick（LUIGI）目前實時價格為 $0.00155509。過去 24 小時內，LUIGI 的交易價格在 $ 0.00149129 至 $ 0.00157236 之間波動，市場活躍度顯著。LUIGI 的歷史最高價為 $ 0.163593，歷史最低價為 $ 0.00108121。

從短期表現來看，LUIGI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.99%，過去 24 小時內變動為 +4.13%，過去 7 天內累計變動為 +6.49%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Market Maverick（LUIGI）市場資訊

市值 $ 32.68K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 32.68K 流通量 21.00M 總供應量 21,000,000.0

Market Maverick 的目前市值為 $ 32.68K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LUIGI 的流通量為 21.00M，總供應量是 21000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 32.68K。