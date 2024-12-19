Market Making Pro 價格 (MMPRO)
今天 Market Making Pro (MMPRO) 的實時價格爲 0.01990038 USD。目前其市值爲 $ 1.83M USD。MMPRO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Market Making Pro 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 59.93K USD
- Market Making Pro 當天價格變化爲 -4.68%
- 其循環供應量爲 92.08M USD
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今天內，Market Making Pro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00097888996949219。
在過去30天內，Market Making Pro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0112735095。
在過去60天內，Market Making Pro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0144145397。
在過去90天內，Market Making Pro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.05806960246590345。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00097888996949219
|-4.68%
|30天
|$ -0.0112735095
|-56.64%
|60天
|$ -0.0144145397
|-72.43%
|90天
|$ -0.05806960246590345
|-74.47%
Market Making Pro 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.55%
-4.68%
-20.16%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
MMPRO Token is a part of our whole ecosystem. The Marketmaking.pro is an agency who provides marketmaking and liquidity services to the exchanges and projects. Besides that we are building a cross chain multi-farming ecosystem. That's what we need MMPRO for.
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|1 MMPRO 兌換 AUD
A$0.031840608
|1 MMPRO 兌換 GBP
￡0.0157213002
|1 MMPRO 兌換 EUR
€0.0191043648
|1 MMPRO 兌換 USD
$0.01990038
|1 MMPRO 兌換 MYR
RM0.08955171
|1 MMPRO 兌換 TRY
₺0.697508319
|1 MMPRO 兌換 JPY
¥3.1215736068
|1 MMPRO 兌換 RUB
₽2.0582963034
|1 MMPRO 兌換 INR
₹1.6929253266
|1 MMPRO 兌換 IDR
Rp326.2356855072
|1 MMPRO 兌換 PHP
₱1.1755154466
|1 MMPRO 兌換 EGP
￡E.1.0133273496
|1 MMPRO 兌換 BRL
R$0.1247753826
|1 MMPRO 兌換 CAD
C$0.0284575434
|1 MMPRO 兌換 BDT
৳2.3782944138
|1 MMPRO 兌換 NGN
₦30.949070976
|1 MMPRO 兌換 UAH
₴0.8354179524
|1 MMPRO 兌換 VES
Bs0.995019
|1 MMPRO 兌換 PKR
Rs5.5384747578
|1 MMPRO 兌換 KZT
₸10.440734367
|1 MMPRO 兌換 THB
฿0.6873591252
|1 MMPRO 兌換 TWD
NT$0.649747407
|1 MMPRO 兌換 CHF
Fr0.0177113382
|1 MMPRO 兌換 HKD
HK$0.1546259526
|1 MMPRO 兌換 MAD
.د.م0.1996008114