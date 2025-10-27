Market Maker DAO（MMDAO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00452582 $ 0.00452582 $ 0.00452582 24H最低價 $ 0.00526469 $ 0.00526469 $ 0.00526469 24H最高價 24H最低價 $ 0.00452582$ 0.00452582 $ 0.00452582 24H最高價 $ 0.00526469$ 0.00526469 $ 0.00526469 歷史最高 $ 0.04386478$ 0.04386478 $ 0.04386478 最低價 $ 0.00273379$ 0.00273379 $ 0.00273379 漲跌幅（1H） -1.36% 漲跌幅（1D） -4.71% 漲跌幅（7D） -9.03% 漲跌幅（7D） -9.03%

Market Maker DAO（MMDAO）目前實時價格為 $0.0050121。過去 24 小時內，MMDAO 的交易價格在 $ 0.00452582 至 $ 0.00526469 之間波動，市場活躍度顯著。MMDAO 的歷史最高價為 $ 0.04386478，歷史最低價為 $ 0.00273379。

從短期表現來看，MMDAO 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.36%，過去 24 小時內變動為 -4.71%，過去 7 天內累計變動為 -9.03%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Market Maker DAO（MMDAO）市場資訊

市值 $ 501.57K$ 501.57K $ 501.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 501.57K$ 501.57K $ 501.57K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Market Maker DAO 的目前市值為 $ 501.57K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MMDAO 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 501.57K。