Marine Moguls（MOGUL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 39.66 24H最高價 $ 43.34 歷史最高 $ 910.54 最低價 $ 32.47 漲跌幅（1H） +2.31% 漲跌幅（1D） -2.97% 漲跌幅（7D） -2.31%

Marine Moguls（MOGUL）目前實時價格為 $41.5。過去 24 小時內，MOGUL 的交易價格在 $ 39.66 至 $ 43.34 之間波動，市場活躍度顯著。MOGUL 的歷史最高價為 $ 910.54，歷史最低價為 $ 32.47。

從短期表現來看，MOGUL 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.31%，過去 24 小時內變動為 -2.97%，過去 7 天內累計變動為 -2.31%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Marine Moguls（MOGUL）市場資訊

市值 $ 112.30K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 413.38K 流通量 2.71K 總供應量 9,962.0

Marine Moguls 的目前市值為 $ 112.30K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MOGUL 的流通量為 2.71K，總供應量是 9962.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 413.38K。