MARA xStock 今日價格

MARA xStock (MARAX) 今日實時價格為 $ 9.59，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 MARAX 兌 USD 的匯率為 $ 9.59 每 MARAX。

MARA xStock 目前市值在 $ 184,250 排名第 #-，流通供應量為 19.21K MARAX。過去 24 小時內，MARAX 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 15.31，而歷史最低價為 $ 8.61。

短期表現方面，MARAX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -6.35%。過去一天，總交易量達到 $ 7.12。

MARA xStock（MARAX）市場資訊

市值 $ 184.25K$ 184.25K $ 184.25K 成交量（24H） $ 7.12$ 7.12 $ 7.12 完全稀釋市值 $ 84.16M$ 84.16M $ 84.16M 流通量 19.21K 19.21K 19.21K 總供應量 8,776,459.886319838 8,776,459.886319838 8,776,459.886319838

MARA xStock 的目前市值為 $ 184.25K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.12。MARAX 的流通量為 19.21K，總供應量是 8776459.886319838，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 84.16M。