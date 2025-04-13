Mapped USDT 圖標

Mapped USDT 價格 (USDT)

USD

Mapped USDT (USDT) 實時價格圖表

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0.00%(1D)

今天 Mapped USDT (USDT) 的價格

今天 Mapped USDT (USDT) 的實時價格爲 0.999708 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。USDT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Mapped USDT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Mapped USDT 當天價格變化爲 +0.01%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Mapped USDT (USDT) 價格表現 USD

今天內，Mapped USDT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00011509
在過去30天內，Mapped USDT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001319614
在過去60天內，Mapped USDT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003395008
在過去90天內，Mapped USDT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0007318086764552

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00011509+0.01%
30天$ -0.0001319614-0.01%
60天$ -0.0003395008-0.03%
90天$ +0.0007318086764552+0.07%

Mapped USDT (USDT) 價格分析

Mapped USDT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.995841
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$ 1.26
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Mapped USDT (USDT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Mapped USDT (USDT)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Mapped USDT (USDT) 資源

官網

大家還在問：關於 Mapped USDT (USDT) 的其他問題

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USDT 兌換爲當地貨幣

1 USDT 兌換 VND
25,633.512828
1 USDT 兌換 AUD
A$1.58953572
1 USDT 兌換 GBP
0.75977808
1 USDT 兌換 EUR
0.87974304
1 USDT 兌換 USD
$0.999708
1 USDT 兌換 MYR
RM4.41870936
1 USDT 兌換 TRY
37.90892736
1 USDT 兌換 JPY
¥143.46809508
1 USDT 兌換 RUB
83.15571144
1 USDT 兌換 INR
85.93489968
1 USDT 兌換 IDR
Rp16,661.79333528
1 USDT 兌換 KRW
1,420.0352286
1 USDT 兌換 PHP
57.16330344
1 USDT 兌換 EGP
￡E.51.26502624
1 USDT 兌換 BRL
R$5.85828888
1 USDT 兌換 CAD
C$1.37959704
1 USDT 兌換 BDT
121.214595
1 USDT 兌換 NGN
1,589.35577256
1 USDT 兌換 UAH
41.29793748
1 USDT 兌換 VES
Bs70.979268
1 USDT 兌換 PKR
Rs279.70830132
1 USDT 兌換 KZT
515.56940976
1 USDT 兌換 THB
฿33.46022676
1 USDT 兌換 TWD
NT$32.36054796
1 USDT 兌換 AED
د.إ3.66892836
1 USDT 兌換 CHF
Fr0.80976348
1 USDT 兌換 HKD
HK$7.747737
1 USDT 兌換 MAD
.د.م9.27729024
1 USDT 兌換 MXN
$20.2940724