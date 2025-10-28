maow（MAOW）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +2.00% 漲跌幅（1D） -0.72% 漲跌幅（7D） -2.29% 漲跌幅（7D） -2.29%

maow（MAOW）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，MAOW 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。MAOW 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MAOW 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.00%，過去 24 小時內變動為 -0.72%，過去 7 天內累計變動為 -2.29%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

maow（MAOW）市場資訊

市值 $ 10.99K$ 10.99K $ 10.99K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.99K$ 10.99K $ 10.99K 流通量 999.68M 999.68M 999.68M 總供應量 999,683,246.140977 999,683,246.140977 999,683,246.140977

maow 的目前市值為 $ 10.99K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MAOW 的流通量為 999.68M，總供應量是 999683246.140977，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.99K。