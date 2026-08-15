MANTRA USD 今日價格

MANTRA USD (MANTRAUSD) 今日實時價格為 $ 0.996769，過去 24 小時內變化了 0.77%。目前 MANTRAUSD 兌 USD 的匯率為 $ 0.996769 每 MANTRAUSD。

MANTRA USD 目前市值在 $ 349,251 排名第 #-，流通供應量為 350.03K MANTRAUSD。過去 24 小時內，MANTRAUSD 的交易價格在 $ 0.982794（低點）和 $ 1.009（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.11，而歷史最低價為 $ 0.918503。

短期表現方面，MANTRAUSD 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -0.45%。過去一天，總交易量達到 $ 13.10K。

MANTRA USD（MANTRAUSD）市場資訊

市值 $ 349.25K$ 349.25K $ 349.25K 成交量（24H） $ 13.10K$ 13.10K $ 13.10K 完全稀釋市值 $ 349.25K$ 349.25K $ 349.25K 流通量 350.03K 350.03K 350.03K 總供應量 350,031.443616 350,031.443616 350,031.443616

MANTRA USD 的目前市值為 $ 349.25K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 13.10K。MANTRAUSD 的流通量為 350.03K，總供應量是 350031.443616，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 349.25K。