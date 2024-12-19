MANTRA 價格 (OM)
今天 MANTRA (OM) 的實時價格爲 4.01 USD。目前其市值爲 $ 3.80B USD。OM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MANTRA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 124.99M USD
- MANTRA 當天價格變化爲 -1.55%
- 其循環供應量爲 948.28M USD
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今天內，MANTRA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.06316753734853。
在過去30天內，MANTRA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2039562190。
在過去60天內，MANTRA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +6.6809527300。
在過去90天內，MANTRA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.9018849778728821。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.06316753734853
|-1.55%
|30天
|$ -0.2039562190
|-5.08%
|60天
|$ +6.6809527300
|+166.61%
|90天
|$ +2.9018849778728821
|+261.88%
MANTRA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.58%
-1.55%
-5.66%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications. Key Features: • Built using Cosmos SDK, IBC compatible, with CosmWasm supported • Secured via a sovereign PoS validator set • Scalable up to 10k TPS • Built-in Modules, SDKs and APIs to create, trade and manage regulatory compliant RWAs • Improved User Experience to onboard non-native users and institutions to Web3
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|1 OM 兌換 AUD
A$6.416
|1 OM 兌換 GBP
￡3.1679
|1 OM 兌換 EUR
€3.8496
|1 OM 兌換 USD
$4.01
|1 OM 兌換 MYR
RM18.045
|1 OM 兌換 TRY
₺140.5505
|1 OM 兌換 JPY
¥629.0086
|1 OM 兌換 RUB
₽414.7543
|1 OM 兌換 INR
₹341.1307
|1 OM 兌換 IDR
Rp65,737.6944
|1 OM 兌換 PHP
₱236.8707
|1 OM 兌換 EGP
￡E.204.1892
|1 OM 兌換 BRL
R$25.1427
|1 OM 兌換 CAD
C$5.7343
|1 OM 兌換 BDT
৳479.2351
|1 OM 兌換 NGN
₦6,236.352
|1 OM 兌換 UAH
₴168.3398
|1 OM 兌換 VES
Bs200.5
|1 OM 兌換 PKR
Rs1,116.0231
|1 OM 兌換 KZT
₸2,103.8465
|1 OM 兌換 THB
฿138.5054
|1 OM 兌換 TWD
NT$130.9265
|1 OM 兌換 CHF
Fr3.5689
|1 OM 兌換 HKD
HK$31.1577
|1 OM 兌換 MAD
.د.م40.2203