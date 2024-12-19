Mantle Staked Ether 價格 (METH)
今天 Mantle Staked Ether (METH) 的實時價格爲 3,868.6 USD。目前其市值爲 $ 1.71B USD。METH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Mantle Staked Ether 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 36.17M USD
- Mantle Staked Ether 當天價格變化爲 -4.49%
- 其循環供應量爲 440.90K USD
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今天內，Mantle Staked Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -182.166156376756。
在過去30天內，Mantle Staked Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +675.2300863200。
在過去60天內，Mantle Staked Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,537.1963340600。
在過去90天內，Mantle Staked Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,220.4731953265637。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -182.166156376756
|-4.49%
|30天
|$ +675.2300863200
|+17.45%
|60天
|$ +1,537.1963340600
|+39.74%
|90天
|$ +1,220.4731953265637
|+46.09%
Mantle Staked Ether 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.66%
-4.49%
-6.12%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Mantle Liquid Staking Protocol (LSP) is a permissionless, non-custodial ETH liquid staking protocol deployed on Ethereum L1 and governed by Mantle. Mantle Staked Ether (mETH) serves as the value-accumulating receipt token.
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|1 METH 兌換 AUD
A$6,189.76
|1 METH 兌換 GBP
￡3,056.194
|1 METH 兌換 EUR
€3,713.856
|1 METH 兌換 USD
$3,868.6
|1 METH 兌換 MYR
RM17,408.7
|1 METH 兌換 TRY
₺135,594.43
|1 METH 兌換 JPY
¥606,828.596
|1 METH 兌換 RUB
₽400,129.298
|1 METH 兌換 INR
₹329,101.802
|1 METH 兌換 IDR
Rp63,419,661.984
|1 METH 兌換 PHP
₱228,518.202
|1 METH 兌換 EGP
￡E.196,989.112
|1 METH 兌換 BRL
R$24,256.122
|1 METH 兌換 CAD
C$5,532.098
|1 METH 兌換 BDT
৳462,336.386
|1 METH 兌換 NGN
₦6,016,446.72
|1 METH 兌換 UAH
₴162,403.828
|1 METH 兌換 VES
Bs193,430
|1 METH 兌換 PKR
Rs1,076,670.066
|1 METH 兌換 KZT
₸2,029,660.99
|1 METH 兌換 THB
฿133,621.444
|1 METH 兌換 TWD
NT$126,309.79
|1 METH 兌換 CHF
Fr3,443.054
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HK$30,059.022
|1 METH 兌換 MAD
.د.م38,802.058