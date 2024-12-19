Manta mETH 價格 (METH)
今天 Manta mETH (METH) 的實時價格爲 3,723.86 USD。目前其市值爲 $ 66.94M USD。METH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Manta mETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 43.65 USD
- Manta mETH 當天價格變化爲 -4.44%
- 其循環供應量爲 17.99K USD
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今天內，Manta mETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -173.110948647615。
在過去30天內，Manta mETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +687.4070538580。
在過去60天內，Manta mETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,501.7064991460。
在過去90天內，Manta mETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,184.109911825507。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -173.110948647615
|-4.44%
|30天
|$ +687.4070538580
|+18.46%
|60天
|$ +1,501.7064991460
|+40.33%
|90天
|$ +1,184.109911825507
|+46.62%
Manta mETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.25%
-4.44%
-5.27%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
mETH are a collection of LSTs you receive on Manta Pacific when you deposit your tokens into Manta CeDeFi.
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|1 METH 兌換 AUD
A$5,958.176
|1 METH 兌換 GBP
￡2,941.8494
|1 METH 兌換 EUR
€3,574.9056
|1 METH 兌換 USD
$3,723.86
|1 METH 兌換 MYR
RM16,757.37
|1 METH 兌換 TRY
₺130,521.293
|1 METH 兌換 JPY
¥584,124.6796
|1 METH 兌換 RUB
₽385,158.8398
|1 METH 兌換 INR
₹316,788.7702
|1 METH 兌換 IDR
Rp61,046,875.4784
|1 METH 兌換 PHP
₱219,968.4102
|1 METH 兌換 EGP
￡E.189,618.9512
|1 METH 兌換 BRL
R$23,348.6022
|1 METH 兌換 CAD
C$5,325.1198
|1 METH 兌換 BDT
৳445,038.5086
|1 METH 兌換 NGN
₦5,791,347.072
|1 METH 兌換 UAH
₴156,327.6428
|1 METH 兌換 VES
Bs186,193
|1 METH 兌換 PKR
Rs1,036,387.4766
|1 METH 兌換 KZT
₸1,953,723.149
|1 METH 兌換 THB
฿128,622.1244
|1 METH 兌換 TWD
NT$121,584.029
|1 METH 兌換 CHF
Fr3,314.2354
|1 METH 兌換 HKD
HK$28,934.3922
|1 METH 兌換 MAD
.د.م37,350.3158