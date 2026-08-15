Manifesting 今日價格

Manifesting (MANIFEST) 今日實時價格為 $ 0.00761338，過去 24 小時內變化了 19.95%。目前 MANIFEST 兌 USD 的匯率為 $ 0.00761338 每 MANIFEST。

Manifesting 目前市值在 $ 6,853,257 排名第 #-，流通供應量為 900.00M MANIFEST。過去 24 小時內，MANIFEST 的交易價格在 $ 0.00736603（低點）和 $ 0.00926787（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.053044，而歷史最低價為 $ 0.00499372。

短期表現方面，MANIFEST 在過去一小時內波動了 -0.14%，過去7 天內波動了 -13.14%。過去一天，總交易量達到 $ 506.09K。

Manifesting（MANIFEST）市場資訊

市值 $ 6.85M$ 6.85M $ 6.85M 成交量（24H） $ 506.09K$ 506.09K $ 506.09K 完全稀釋市值 $ 6.85M$ 6.85M $ 6.85M 流通量 900.00M 900.00M 900.00M 總供應量 899,998,528.121824 899,998,528.121824 899,998,528.121824

Manifesting 的目前市值為 $ 6.85M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 506.09K。MANIFEST 的流通量為 900.00M，總供應量是 899998528.121824，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.85M。