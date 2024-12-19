Manifest 圖標

Manifest 價格 (MANIFEST)

USD

Manifest (MANIFEST) 實時價格圖表

$0.0012135
$0.0012135$0.0012135
-15.50%(1D)

今天 Manifest (MANIFEST) 的價格

今天 Manifest (MANIFEST) 的實時價格爲 0.00121477 USD。目前其市值爲 $ 1.21M USD。MANIFEST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Manifest 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 108.41K USD
- Manifest 當天價格變化爲 -15.47%
- 其循環供應量爲 999.90M USD

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Manifest (MANIFEST) 價格表現 USD

今天內，Manifest 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000222478656601589
在過去30天內，Manifest 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010644580
在過去60天內，Manifest 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010395537
在過去90天內，Manifest 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00163652927193719

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000222478656601589-15.47%
30天$ -0.0010644580-87.62%
60天$ -0.0010395537-85.57%
90天$ -0.00163652927193719-57.39%

Manifest (MANIFEST) 價格分析

Manifest 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00108118
$ 0.00108118$ 0.00108118

$ 0.0014424
$ 0.0014424$ 0.0014424

$ 0.02620752
$ 0.02620752$ 0.02620752

-0.01%

-15.47%

-27.25%

Manifest (MANIFEST) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

$ 108.41K
$ 108.41K$ 108.41K

999.90M
999.90M 999.90M

什麼是Manifest (MANIFEST)

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Manifest (MANIFEST) 資源

官網

大家還在問：關於 Manifest (MANIFEST) 的其他問題

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MANIFEST 兌換爲當地貨幣

1 MANIFEST 兌換 AUD
A$0.001943632
1 MANIFEST 兌換 GBP
0.0009596683
1 MANIFEST 兌換 EUR
0.0011661792
1 MANIFEST 兌換 USD
$0.00121477
1 MANIFEST 兌換 MYR
RM0.005466465
1 MANIFEST 兌換 TRY
0.0426019839
1 MANIFEST 兌換 JPY
¥0.1905488222
1 MANIFEST 兌換 RUB
0.1256436611
1 MANIFEST 兌換 INR
0.1033404839
1 MANIFEST 兌換 IDR
Rp19.9142591088
1 MANIFEST 兌換 PHP
0.0717564639
1 MANIFEST 兌換 EGP
￡E.0.0618560884
1 MANIFEST 兌換 BRL
R$0.0076166079
1 MANIFEST 兌換 CAD
C$0.0017371211
1 MANIFEST 兌換 BDT
0.1451771627
1 MANIFEST 兌換 NGN
1.889210304
1 MANIFEST 兌換 UAH
0.0509960446
1 MANIFEST 兌換 VES
Bs0.0607385
1 MANIFEST 兌換 PKR
Rs0.3380826387
1 MANIFEST 兌換 KZT
0.6373290805
1 MANIFEST 兌換 THB
฿0.0419703035
1 MANIFEST 兌換 TWD
NT$0.0396622405
1 MANIFEST 兌換 CHF
Fr0.0010811453
1 MANIFEST 兌換 HKD
HK$0.0094387629
1 MANIFEST 兌換 MAD
.د.م0.0121841431