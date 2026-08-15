MangaNow 今日價格

MangaNow (MGN) 今日實時價格為 $ 0.092909，過去 24 小時內變化了 0.18%。目前 MGN 兌 USD 的匯率為 $ 0.092909 每 MGN。

MangaNow 目前市值在 $ 46,453 排名第 #-，流通供應量為 499.98K MGN。過去 24 小時內，MGN 的交易價格在 $ 0.092909（低點）和 $ 0.093146（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 8.56，而歷史最低價為 $ 0.064922。

短期表現方面，MGN 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +14.58%。過去一天，總交易量達到 $ 10.52。

MangaNow（MGN）市場資訊

市值 $ 46.45K$ 46.45K $ 46.45K 成交量（24H） $ 10.52$ 10.52 $ 10.52 完全稀釋市值 $ 46.45K$ 46.45K $ 46.45K 流通量 499.98K 499.98K 499.98K 總供應量 499,981.829395 499,981.829395 499,981.829395

MangaNow 的目前市值為 $ 46.45K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 10.52。MGN 的流通量為 499.98K，總供應量是 499981.829395，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 46.45K。