MangaNow 價格 (MGN)
MangaNow (MGN) 今日實時價格為 $ 0.092909，過去 24 小時內變化了 0.18%。目前 MGN 兌 USD 的匯率為 $ 0.092909 每 MGN。
MangaNow 目前市值在 $ 46,453 排名第 #-，流通供應量為 499.98K MGN。過去 24 小時內，MGN 的交易價格在 $ 0.092909（低點）和 $ 0.093146（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 8.56，而歷史最低價為 $ 0.064922。
短期表現方面，MGN 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +14.58%。過去一天，總交易量達到 $ 10.52。
MangaNow 的目前市值為 $ 46.45K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 10.52。MGN 的流通量為 499.98K，總供應量是 499981.829395，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 46.45K。
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今天內，MangaNow 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.00016383919961023。
在過去30天內，MangaNow 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0185718215。
在過去60天內，MangaNow 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0385576995。
在過去90天內，MangaNow 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.00000075139715399。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00016383919961023
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|30天
|$ +0.0185718215
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|60天
|$ -0.0385576995
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|90天
|$ -0.00000075139715399
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在 2040 年，MangaNow 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
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MangaNow 的當前價格是多少？
交易價格為 NT$2.91707088725786400000，MangaNow 在過去 24 小時內的價格變動幅度為 -0.17%。
代幣供應如何影響 MGN 的估值？
供應量發揮著重要作用：目前流通中的代幣數量為 499981.829395 個，稀缺性或通貨膨脹會在長遠時間內顯著影響價格走勢。
MangaNow 的市值是多少？
其市值為 NT$1458488.34801568800000，在全球排名第 #7100，這體現了該網絡的採用規模。
過去 24 小時的交易活動如何？
MGN 的交易額為 NT$--，顯示了當前的流動性和用戶活動。
過去 24 小時的價格波動範圍是多少？
價格在 NT$2.91707088725786400000 至 NT$2.92451199415041600000 之間波動，有助投資者評估短期動能。
MangaNow 屬於哪個 Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Applications,Orynth Ecosystem 分類？
作為一個 Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Applications,Orynth Ecosystem 代幣，MGN 根據實用性、供應量、採用度和表現趨勢與類似資產展開競爭。
哪些長期代幣經濟學趨勢至關重要？
發行量、銷毀量、解鎖時間表以及質押獎勵——這些往往與 -- 經濟相關——都會影響未來的供應量和市場信心。
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
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