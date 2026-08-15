Maneki AI by Virtuals 今日價格

Maneki AI by Virtuals (MANEKI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.09%。目前 MANEKI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MANEKI。

Maneki AI by Virtuals 目前市值在 $ 15,309.54 排名第 #-，流通供應量為 880.00M MANEKI。過去 24 小時內，MANEKI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00395599，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MANEKI 在過去一小時內波動了 -0.49%，過去7 天內波動了 -3.42%。過去一天，總交易量達到 --。

Maneki AI by Virtuals（MANEKI）市場資訊

市值 $ 15.31K$ 15.31K $ 15.31K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 15.31K$ 15.31K $ 15.31K 流通量 880.00M 880.00M 880.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Maneki AI by Virtuals 的目前市值為 $ 15.31K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MANEKI 的流通量為 880.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.31K。