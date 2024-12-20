Mande Network 圖標

Mande Network 價格 (MAND)

USD

Mande Network (MAND) 實時價格圖表

$0.02091677
$0.02091677$0.02091677
-27.30%(1D)

今天 Mande Network (MAND) 的價格

今天 Mande Network (MAND) 的實時價格爲 0.01906737 USD。目前其市值爲 $ 209.17K USD。MAND 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Mande Network 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 9.97K USD
- Mande Network 當天價格變化爲 -33.78%
- 其循環供應量爲 10.00M USD

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Mande Network (MAND) 價格表現 USD

今天內，Mande Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00972955819897125
在過去30天內，Mande Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004372872
在過去60天內，Mande Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0092558467
在過去90天內，Mande Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.04607207603578689

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00972955819897125-33.78%
30天$ -0.0004372872-2.29%
60天$ -0.0092558467-48.54%
90天$ -0.04607207603578689-70.72%

Mande Network (MAND) 價格分析

Mande Network 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01796002
$ 0.01796002$ 0.01796002

$ 0.02879693
$ 0.02879693$ 0.02879693

$ 0.97994
$ 0.97994$ 0.97994

-10.96%

-33.78%

-46.76%

Mande Network (MAND) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 209.17K
$ 209.17K$ 209.17K

$ 9.97K
$ 9.97K$ 9.97K

10.00M
10.00M 10.00M

什麼是Mande Network (MAND)

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Mande Network (MAND) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Mande Network (MAND) 的其他問題

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MAND 兌換爲當地貨幣

1 MAND 兌換 AUD
A$0.0303171183
1 MAND 兌換 GBP
0.0150632223
1 MAND 兌換 EUR
0.0183046752
1 MAND 兌換 USD
$0.01906737
1 MAND 兌換 MYR
RM0.085803165
1 MAND 兌換 TRY
0.6690740133
1 MAND 兌換 JPY
¥3.0063522279
1 MAND 兌換 RUB
1.98300648
1 MAND 兌換 INR
1.6228238607
1 MAND 兌換 IDR
Rp312.5797860528
1 MAND 兌換 PHP
1.1266908933
1 MAND 兌換 EGP
￡E.0.9707198067
1 MAND 兌換 BRL
R$0.1168829781
1 MAND 兌換 CAD
C$0.0272663391
1 MAND 兌換 BDT
2.2787413887
1 MAND 兌換 NGN
29.6076214623
1 MAND 兌換 UAH
0.8004481926
1 MAND 兌換 VES
Bs0.9533685
1 MAND 兌換 PKR
Rs5.3066397447
1 MAND 兌換 KZT
10.0036956705
1 MAND 兌換 THB
฿0.6601123494
1 MAND 兌換 TWD
NT$0.6229309779
1 MAND 兌換 CHF
Fr0.0169699593
1 MAND 兌換 HKD
HK$0.1481534649
1 MAND 兌換 MAD
.د.م0.1912457211