MakerX 圖標

MakerX 價格 (MKX)

USD

MakerX (MKX) 實時價格圖表

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+0.90%(1D)

今天 MakerX (MKX) 的價格

今天 MakerX (MKX) 的實時價格爲 0.098086 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MKX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MakerX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 172.63 USD
- MakerX 當天價格變化爲 +0.92%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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MakerX (MKX) 價格表現 USD

今天內，MakerX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00089765
在過去30天內，MakerX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0383970594
在過去60天內，MakerX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0252144873
在過去90天內，MakerX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.09870566946039836

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00089765+0.92%
30天$ -0.0383970594-39.14%
60天$ -0.0252144873-25.70%
90天$ -0.09870566946039836-50.15%

MakerX (MKX) 價格分析

MakerX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.068225
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$ 0.099946
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$ 2.9
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-0.57%

+0.92%

-16.69%

MakerX (MKX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 172.63
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什麼是MakerX (MKX)

MakerX is a DAO Token, the DAO is focused on creating a community of holders and backers supporting many non profits and projects around the world.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

MakerX (MKX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 MakerX (MKX) 的其他問題

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MKX 兌換爲當地貨幣

1 MKX 兌換 AUD
A$0.15889932
1 MKX 兌換 GBP
0.07944966
1 MKX 兌換 EUR
0.09514342
1 MKX 兌換 USD
$0.098086
1 MKX 兌換 MYR
RM0.44040614
1 MKX 兌換 TRY
3.47420612
1 MKX 兌換 JPY
¥15.46521962
1 MKX 兌換 RUB
9.96848018
1 MKX 兌換 INR
8.45403234
1 MKX 兌換 IDR
Rp1,607.96695584
1 MKX 兌換 PHP
5.787074
1 MKX 兌換 EGP
￡E.4.95628558
1 MKX 兌換 BRL
R$0.60028632
1 MKX 兌換 CAD
C$0.14124384
1 MKX 兌換 BDT
11.96453028
1 MKX 兌換 NGN
152.07057268
1 MKX 兌換 UAH
4.14707608
1 MKX 兌換 VES
Bs5.198558
1 MKX 兌換 PKR
Rs27.31400842
1 MKX 兌換 KZT
51.7599822
1 MKX 兌換 THB
฿3.40162248
1 MKX 兌換 TWD
NT$3.24762746
1 MKX 兌換 CHF
Fr0.08925826
1 MKX 兌換 HKD
HK$0.76310908
1 MKX 兌換 MAD
.د.م0.98478344