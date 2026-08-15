Make TON Great Again 今日價格

Make TON Great Again (MTONGA) 今日實時價格為 $ 0.00352424，過去 24 小時內變化了 6.14%。目前 MTONGA 兌 USD 的匯率為 $ 0.00352424 每 MTONGA。

Make TON Great Again 目前市值在 $ 352,344 排名第 #-，流通供應量為 100.00M MTONGA。過去 24 小時內，MTONGA 的交易價格在 $ 0.00329471（低點）和 $ 0.00374753（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0481102，而歷史最低價為 $ 0.00282325。

短期表現方面，MTONGA 在過去一小時內波動了 -0.09%，過去7 天內波動了 -5.48%。過去一天，總交易量達到 $ 3.85K。

Make TON Great Again（MTONGA）市場資訊

市值 $ 352.34K$ 352.34K $ 352.34K 成交量（24H） $ 3.85K$ 3.85K $ 3.85K 完全稀釋市值 $ 352.34K$ 352.34K $ 352.34K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 99,999,998.99999988 99,999,998.99999988 99,999,998.99999988

Make TON Great Again 的目前市值為 $ 352.34K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.85K。MTONGA 的流通量為 100.00M，總供應量是 99999998.99999988，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 352.34K。