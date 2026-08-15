make no mistakes 今日價格

make no mistakes (CLAUDE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.57%。目前 CLAUDE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CLAUDE。

make no mistakes 目前市值在 $ 13,980.92 排名第 #-，流通供應量為 999.92M CLAUDE。過去 24 小時內，CLAUDE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00416753，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CLAUDE 在過去一小時內波動了 +0.15%，過去7 天內波動了 +4.94%。過去一天，總交易量達到 --。

make no mistakes（CLAUDE）市場資訊

市值 $ 13.98K$ 13.98K $ 13.98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 13.98K$ 13.98K $ 13.98K 流通量 999.92M 999.92M 999.92M 總供應量 999,924,122.664106 999,924,122.664106 999,924,122.664106

make no mistakes 的目前市值為 $ 13.98K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CLAUDE 的流通量為 999.92M，總供應量是 999924122.664106，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.98K。