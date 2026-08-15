Make Memes Great Again 今日價格

Make Memes Great Again (MMGA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.80%。目前 MMGA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MMGA。

Make Memes Great Again 目前市值在 $ 33,205 排名第 #-，流通供應量為 999.89M MMGA。過去 24 小時內，MMGA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00134516，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MMGA 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -6.41%。過去一天，總交易量達到 --。

Make Memes Great Again（MMGA）市場資訊

市值 $ 33.21K$ 33.21K $ 33.21K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 33.21K$ 33.21K $ 33.21K 流通量 999.89M 999.89M 999.89M 總供應量 999,889,871.066908 999,889,871.066908 999,889,871.066908

Make Memes Great Again 的目前市值為 $ 33.21K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MMGA 的流通量為 999.89M，總供應量是 999889871.066908，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 33.21K。