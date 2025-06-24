Make ETH Great Again 價格 (MEGA)
今天 Make ETH Great Again (MEGA) 的實時價格爲 0.225845 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MEGA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Make ETH Great Again 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Make ETH Great Again 當天價格變化爲 +7.62%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Make ETH Great Again 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01599147。
在過去30天內，Make ETH Great Again 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0417370819。
在過去60天內，Make ETH Great Again 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1420605927。
在過去90天內，Make ETH Great Again 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02370871297790374。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01599147
|+7.62%
|30天
|$ +0.0417370819
|+18.48%
|60天
|$ +0.1420605927
|+62.90%
|90天
|$ -0.02370871297790374
|-9.50%
Make ETH Great Again 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.15%
+7.62%
-0.24%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
MEGA - Make Ethereum Great Again MEGA stands for "Make Ethereum Great Again" and is the pioneering project from Kendu Lab within the Kendu Inu ecosystem. Our mission is clear: to restore Ethereum to its former glory by fostering innovation and community engagement. We boast a strong and vibrant community, dedicated developers, and the unwavering support of Kendu Inu. Our project is actively backed by Kendu Inu, ensuring a robust foundation and continuous growth. Join the journey to make Ethereum great again. Be part of a project that is built on trust, innovation, and a shared vision for a brighter future in the crypto space.
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|1 MEGA 兌換 VND
₫5,943.111175
|1 MEGA 兌換 AUD
A$0.34554285
|1 MEGA 兌換 GBP
￡0.16486685
|1 MEGA 兌換 EUR
€0.1942267
|1 MEGA 兌換 USD
$0.225845
|1 MEGA 兌換 MYR
RM0.9575828
|1 MEGA 兌換 TRY
₺8.95023735
|1 MEGA 兌換 JPY
¥32.74526655
|1 MEGA 兌換 RUB
₽17.7333494
|1 MEGA 兌換 INR
₹19.43396225
|1 MEGA 兌換 IDR
Rp3,702.3764568
|1 MEGA 兌換 KRW
₩306.85334305
|1 MEGA 兌換 PHP
₱12.8641312
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￡E.11.3058007
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R$1.2376306
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C$0.30940765
|1 MEGA 兌換 BDT
৳27.60051745
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₦350.1455711
|1 MEGA 兌換 UAH
₴9.4222534
|1 MEGA 兌換 VES
Bs23.262035
|1 MEGA 兌換 PKR
Rs64.30484685
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₸116.7754157
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NT$6.6624275
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د.إ0.82885115
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Fr0.180676
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HK$1.7706248
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.د.م2.05293105
|1 MEGA 兌換 MXN
$4.29783035