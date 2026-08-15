Make Aliens Great Again 今日價格

Make Aliens Great Again (MAGA) 今日實時價格為 $ 0.00107836，過去 24 小時內變化了 9.10%。目前 MAGA 兌 USD 的匯率為 $ 0.00107836 每 MAGA。

Make Aliens Great Again 目前市值在 $ 1,055,257 排名第 #-，流通供應量為 978.21M MAGA。過去 24 小時內，MAGA 的交易價格在 $ 0.00105044（低點）和 $ 0.00127792（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02939673，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MAGA 在過去一小時內波動了 +2.00%，過去7 天內波動了 -6.91%。過去一天，總交易量達到 $ 63.24K。

Make Aliens Great Again（MAGA）市場資訊

市值 $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M 成交量（24H） $ 63.24K$ 63.24K $ 63.24K 完全稀釋市值 $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M 流通量 978.21M 978.21M 978.21M 總供應量 978,211,037.842798 978,211,037.842798 978,211,037.842798

Make Aliens Great Again 的目前市值為 $ 1.06M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 63.24K。MAGA 的流通量為 978.21M，總供應量是 978211037.842798，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.06M。