MAKE 價格 (MAKE)
今天 MAKE (MAKE) 的實時價格爲 0.00660368 USD。目前其市值爲 $ 660.37K USD。MAKE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MAKE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 143.81 USD
- MAKE 當天價格變化爲 -3.02%
- 其循環供應量爲 100.00M USD
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今天內，MAKE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00020565418822215。
在過去30天內，MAKE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0048855457。
在過去60天內，MAKE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，MAKE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00020565418822215
|-3.02%
|30天
|$ -0.0048855457
|-73.98%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
MAKE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.62%
-3.02%
-7.42%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The MAKE project is associated with the MAKE Movement on the Blockchain. It involves the $MAKE memecoin, which is issued on the BSC (Binance Smart Chain). The project appears to have a specific fee structure related to the token transactions, such as a 5% tax on $MAKE with 50% of it used for automatic buyback and burn of $SNAKE, and a 5% tax on $TRUMP with 50% for automatic burn of $MAKE. It also mentions a total supply of 100,000,000 tokens and that 60% of the supply has already been destroyed.
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|1 MAKE 兌換 AUD
A$0.010565888
|1 MAKE 兌換 GBP
￡0.0052169072
|1 MAKE 兌換 EUR
€0.0063395328
|1 MAKE 兌換 USD
$0.00660368
|1 MAKE 兌換 MYR
RM0.02971656
|1 MAKE 兌換 TRY
₺0.2315910576
|1 MAKE 兌換 JPY
¥1.0358532448
|1 MAKE 兌換 RUB
₽0.6830186224
|1 MAKE 兌換 INR
₹0.5619071312
|1 MAKE 兌換 IDR
Rp108.2570318592
|1 MAKE 兌換 PHP
₱0.3900793776
|1 MAKE 兌換 EGP
￡E.0.3361933488
|1 MAKE 兌換 BRL
R$0.0413390368
|1 MAKE 兌換 CAD
C$0.0094432624
|1 MAKE 兌換 BDT
৳0.7892057968
|1 MAKE 兌換 NGN
₦10.270043136
|1 MAKE 兌換 UAH
₴0.2772224864
|1 MAKE 兌換 VES
Bs0.330184
|1 MAKE 兌換 PKR
Rs1.8378701808
|1 MAKE 兌換 KZT
₸3.464620712
|1 MAKE 兌換 THB
฿0.228157144
|1 MAKE 兌換 TWD
NT$0.2156761888
|1 MAKE 兌換 CHF
Fr0.0058772752
|1 MAKE 兌換 HKD
HK$0.0513105936
|1 MAKE 兌換 MAD
.د.م0.0662349104