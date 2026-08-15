Main Street Yield 今日價格

Main Street Yield (MSY) 今日實時價格為 $ 0.379318，過去 24 小時內變化了 22.25%。目前 MSY 兌 USD 的匯率為 $ 0.379318 每 MSY。

Main Street Yield 目前市值在 $ 24,558,028 排名第 #-，流通供應量為 64.74M MSY。過去 24 小時內，MSY 的交易價格在 $ 0.354405（低點）和 $ 0.379492（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.04，而歷史最低價為 $ 0.097018。

短期表現方面，MSY 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +6.52%。過去一天，總交易量達到 $ 113.80。

Main Street Yield（MSY）市場資訊

市值 $ 24.56M$ 24.56M $ 24.56M 成交量（24H） $ 113.80$ 113.80 $ 113.80 完全稀釋市值 $ 24.56M$ 24.56M $ 24.56M 流通量 64.74M 64.74M 64.74M 總供應量 64,742,605.31075133 64,742,605.31075133 64,742,605.31075133

Main Street Yield 的目前市值為 $ 24.56M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 113.80。MSY 的流通量為 64.74M，總供應量是 64742605.31075133，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 24.56M。