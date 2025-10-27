Main Street USD（MSUSD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 最低價 $ 0.979364$ 0.979364 $ 0.979364 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +0.55% 漲跌幅（7D） +0.55%

Main Street USD（MSUSD）目前實時價格為 $0.994009。過去 24 小時內，MSUSD 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。MSUSD 的歷史最高價為 $ 2.0，歷史最低價為 $ 0.979364。

從短期表現來看，MSUSD 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 +0.55%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Main Street USD（MSUSD）市場資訊

市值 $ 3.44M$ 3.44M $ 3.44M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.44M$ 3.44M $ 3.44M 流通量 3.46M 3.46M 3.46M 總供應量 3,462,538.290238415 3,462,538.290238415 3,462,538.290238415

Main Street USD 的目前市值為 $ 3.44M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MSUSD 的流通量為 3.46M，總供應量是 3462538.290238415，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.44M。