Maiga 今日價格

Maiga (MAIGA) 今日實時價格為 $ 0.0028411，過去 24 小時內變化了 3.99%。目前 MAIGA 兌 USD 的匯率為 $ 0.0028411 每 MAIGA。

Maiga 目前市值在 $ 795,523 排名第 #-，流通供應量為 280.00M MAIGA。過去 24 小時內，MAIGA 的交易價格在 $ 0.00267225（低點）和 $ 0.00295456（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.159492，而歷史最低價為 $ 0.00162971。

短期表現方面，MAIGA 在過去一小時內波動了 +0.08%，過去7 天內波動了 -24.22%。過去一天，總交易量達到 $ 6.90K。

Maiga（MAIGA）市場資訊

市值 $ 795.52K$ 795.52K $ 795.52K 成交量（24H） $ 6.90K$ 6.90K $ 6.90K 完全稀釋市值 $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M 流通量 280.00M 280.00M 280.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Maiga 的目前市值為 $ 795.52K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.90K。MAIGA 的流通量為 280.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.84M。