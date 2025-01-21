Maidsafecoin Token 圖標

Maidsafecoin Token 價格 (MAID)

USD

Maidsafecoin Token (MAID) 實時價格圖表

$0.32078
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+7.40%(1D)

今天 Maidsafecoin Token (MAID) 的價格

今天 Maidsafecoin Token (MAID) 的實時價格爲 0.321024 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MAID 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Maidsafecoin Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 757.47 USD
- Maidsafecoin Token 當天價格變化爲 +7.23%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Maidsafecoin Token (MAID) 價格表現 USD

今天內，Maidsafecoin Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02165064
在過去30天內，Maidsafecoin Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1218117542
在過去60天內，Maidsafecoin Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1130958242
在過去90天內，Maidsafecoin Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0107304581160118

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.02165064+7.23%
30天$ -0.1218117542-37.94%
60天$ -0.1130958242-35.22%
90天$ -0.0107304581160118-3.23%

Maidsafecoin Token (MAID) 價格分析

Maidsafecoin Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.268117
$ 0.268117$ 0.268117

$ 0.321019
$ 0.321019$ 0.321019

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

+19.73%

+7.23%

-30.17%

Maidsafecoin Token (MAID) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 757.47
$ 757.47$ 757.47

0.00
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什麼是Maidsafecoin Token (MAID)

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Maidsafecoin Token (MAID) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Maidsafecoin Token (MAID) 的其他問題

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MAID 兌換爲當地貨幣

1 MAID 兌換 AUD
A$0.5136384
1 MAID 兌換 GBP
0.26002944
1 MAID 兌換 EUR
0.30818304
1 MAID 兌換 USD
$0.321024
1 MAID 兌換 MYR
RM1.43497728
1 MAID 兌換 TRY
11.43487488
1 MAID 兌換 JPY
¥50.03480064
1 MAID 兌換 RUB
32.1024
1 MAID 兌換 INR
27.7846272
1 MAID 兌換 IDR
Rp5,262.68768256
1 MAID 兌換 PHP
18.7638528
1 MAID 兌換 EGP
￡E.16.14429696
1 MAID 兌換 BRL
R$1.93577472
1 MAID 兌換 CAD
C$0.46227456
1 MAID 兌換 BDT
39.14245632
1 MAID 兌換 NGN
498.48285696
1 MAID 兌換 UAH
13.55684352
1 MAID 兌換 VES
Bs17.335296
1 MAID 兌換 PKR
Rs89.52075264
1 MAID 兌換 KZT
170.303232
1 MAID 兌換 THB
฿10.9469184
1 MAID 兌換 TWD
NT$10.50711552
1 MAID 兌換 CHF
Fr0.29213184
1 MAID 兌換 HKD
HK$2.49756672
1 MAID 兌換 MAD
.د.م3.21666048