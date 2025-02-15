MAIAR 圖標

MAIAR 價格 (MAIAR)

USD

MAIAR (MAIAR) 實時價格圖表

$0.00183361
$0.00183361$0.00183361
-34.70%(1D)

今天 MAIAR (MAIAR) 的價格

今天 MAIAR (MAIAR) 的實時價格爲 0.0018589 USD。目前其市值爲 $ 1.83M USD。MAIAR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MAIAR 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.24M USD
- MAIAR 當天價格變化爲 -33.85%
- 其循環供應量爲 999.98M USD

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MAIAR (MAIAR) 價格表現 USD

今天內，MAIAR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000951407237188006
在過去30天內，MAIAR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，MAIAR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，MAIAR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000951407237188006-33.85%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

MAIAR (MAIAR) 價格分析

MAIAR 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00141525
$ 0.00141525$ 0.00141525

$ 0.00337808
$ 0.00337808$ 0.00337808

$ 0.00337808
$ 0.00337808$ 0.00337808

-18.09%

-33.85%

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MAIAR (MAIAR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M

$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M

999.98M
999.98M 999.98M

什麼是MAIAR (MAIAR)

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MAIAR (MAIAR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 MAIAR (MAIAR) 的其他問題

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MAIAR 兌換爲當地貨幣

1 MAIAR 兌換 AUD
A$0.002918473
1 MAIAR 兌換 GBP
0.001468531
1 MAIAR 兌換 EUR
0.001765955
1 MAIAR 兌換 USD
$0.0018589
1 MAIAR 兌換 MYR
RM0.008234927
1 MAIAR 兌換 TRY
0.067329358
1 MAIAR 兌換 JPY
¥0.283147648
1 MAIAR 兌換 RUB
0.169271434
1 MAIAR 兌換 INR
0.161110863
1 MAIAR 兌換 IDR
Rp29.982253867
1 MAIAR 兌換 PHP
0.107351475
1 MAIAR 兌換 EGP
￡E.0.094041751
1 MAIAR 兌換 BRL
R$0.01059573
1 MAIAR 兌換 CAD
C$0.002621049
1 MAIAR 兌換 BDT
0.225261502
1 MAIAR 兌換 NGN
2.812236865
1 MAIAR 兌換 UAH
0.07714435
1 MAIAR 兌換 VES
Bs0.1133929
1 MAIAR 兌換 PKR
Rs0.519097825
1 MAIAR 兌換 KZT
0.921605442
1 MAIAR 兌換 THB
฿0.062682108
1 MAIAR 兌換 TWD
NT$0.060748852
1 MAIAR 兌換 CHF
Fr0.001654421
1 MAIAR 兌換 HKD
HK$0.014462242
1 MAIAR 兌換 MAD
.د.م0.018496055