Maha 價格 (MAHA)
今天 Maha (MAHA) 的實時價格爲 0.862695 USD。目前其市值爲 $ 4.98M USD。MAHA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Maha 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 105.86K USD
- Maha 當天價格變化爲 -12.44%
- 其循環供應量爲 5.77M USD
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今天內，Maha 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1226509703818344。
在過去30天內，Maha 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0180183340。
在過去60天內，Maha 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2458878307。
在過去90天內，Maha 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.6239261108026848。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.1226509703818344
|-12.44%
|30天
|$ +0.0180183340
|+2.09%
|60天
|$ -0.2458878307
|-28.50%
|90天
|$ -0.6239261108026848
|-41.96%
Maha 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.51%
-12.44%
-13.29%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The MahaDAO is a decentralised organisation that aims to revolutionizing money. MahaDAO is a community focused DeFi project empowering billions to create timeless value through the ARTH token, the world's first valuecoin.
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|1 MAHA 兌換 AUD
A$1.380312
|1 MAHA 兌換 GBP
￡0.68152905
|1 MAHA 兌換 EUR
€0.8281872
|1 MAHA 兌換 USD
$0.862695
|1 MAHA 兌換 MYR
RM3.8821275
|1 MAHA 兌換 TRY
₺30.25471365
|1 MAHA 兌換 JPY
¥135.3223377
|1 MAHA 兌換 RUB
₽89.22854385
|1 MAHA 兌換 INR
₹73.40671755
|1 MAHA 兌換 IDR
Rp14,142.5387208
|1 MAHA 兌換 PHP
₱50.95939365
|1 MAHA 兌換 EGP
￡E.43.91980245
|1 MAHA 兌換 BRL
R$5.4004707
|1 MAHA 兌換 CAD
C$1.23365385
|1 MAHA 兌換 BDT
৳103.10067945
|1 MAHA 兌換 NGN
₦1,341.663264
|1 MAHA 兌換 UAH
₴36.2159361
|1 MAHA 兌換 VES
Bs43.13475
|1 MAHA 兌換 PKR
Rs240.09664545
|1 MAHA 兌換 KZT
₸452.61293175
|1 MAHA 兌換 THB
฿29.80611225
|1 MAHA 兌換 TWD
NT$28.1756187
|1 MAHA 兌換 CHF
Fr0.76779855
|1 MAHA 兌換 HKD
HK$6.70314015
|1 MAHA 兌換 MAD
.د.م8.65283085