Magnus Opus by Virtuals 價格 (MAGNUS)
今天 Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) 的實時價格爲 0.00046558 USD。目前其市值爲 $ 232.79K USD。MAGNUS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Magnus Opus by Virtuals 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Magnus Opus by Virtuals 當天價格變化爲 -14.47%
- 其循環供應量爲 500.00M USD
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今天內，Magnus Opus by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Magnus Opus by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Magnus Opus by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Magnus Opus by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-14.47%
|30天
|$ 0
|--
|60天
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|90天
|$ 0
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Magnus Opus by Virtuals 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.12%
-14.47%
-51.21%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Magnus is the first rollout of Arcadia’s Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it’s Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming.
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|1 MAGNUS 兌換 VND
₫12.2517377
|1 MAGNUS 兌換 AUD
A$0.0007123374
|1 MAGNUS 兌換 GBP
￡0.0003398734
|1 MAGNUS 兌換 EUR
€0.0004003988
|1 MAGNUS 兌換 USD
$0.00046558
|1 MAGNUS 兌換 MYR
RM0.0019740592
|1 MAGNUS 兌換 TRY
₺0.0183345404
|1 MAGNUS 兌換 JPY
¥0.0675044442
|1 MAGNUS 兌換 RUB
₽0.036641146
|1 MAGNUS 兌換 INR
₹0.0401981772
|1 MAGNUS 兌換 IDR
Rp7.6324577952
|1 MAGNUS 兌換 KRW
₩0.6377794188
|1 MAGNUS 兌換 PHP
₱0.0264589114
|1 MAGNUS 兌換 EGP
￡E.0.0233302138
|1 MAGNUS 兌換 BRL
R$0.0025467226
|1 MAGNUS 兌換 CAD
C$0.000628533
|1 MAGNUS 兌換 BDT
৳0.0569124992
|1 MAGNUS 兌換 NGN
₦0.7195957922
|1 MAGNUS 兌換 UAH
₴0.0193355374
|1 MAGNUS 兌換 VES
Bs0.04748916
|1 MAGNUS 兌換 PKR
Rs0.131852256
|1 MAGNUS 兌換 KZT
₸0.238633029
|1 MAGNUS 兌換 THB
฿0.0151592848
|1 MAGNUS 兌換 TWD
NT$0.0137625448
|1 MAGNUS 兌換 AED
د.إ0.0017086786
|1 MAGNUS 兌換 CHF
Fr0.0003771198
|1 MAGNUS 兌換 HKD
HK$0.0036501472
|1 MAGNUS 兌換 MAD
.د.م0.004236778
|1 MAGNUS 兌換 MXN
$0.0088273968