Magnus Opus by Virtuals 圖標

Magnus Opus by Virtuals 價格 (MAGNUS)

USD

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) 實時價格圖表

$0.00046352
$0.00046352$0.00046352
-14.80%(1D)

今天 Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) 的價格

今天 Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) 的實時價格爲 0.00046558 USD。目前其市值爲 $ 232.79K USD。MAGNUS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Magnus Opus by Virtuals 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Magnus Opus by Virtuals 當天價格變化爲 -14.47%
- 其循環供應量爲 500.00M USD

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Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) 價格表現 USD

今天內，Magnus Opus by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Magnus Opus by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Magnus Opus by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Magnus Opus by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-14.47%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) 價格分析

Magnus Opus by Virtuals 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00046581
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$ 0.00054597
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$ 0.00362559
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-0.12%

-14.47%

-51.21%

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 232.79K
$ 232.79K$ 232.79K

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500.00M
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什麼是Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

Magnus is the first rollout of Arcadia’s Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it’s Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming.

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Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) 資源

官網

Magnus Opus by Virtuals（MAGNUS）代幣經濟

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大家還在問：關於 Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) 的其他問題

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MAGNUS 兌換爲當地貨幣

1 MAGNUS 兌換 VND
12.2517377
1 MAGNUS 兌換 AUD
A$0.0007123374
1 MAGNUS 兌換 GBP
0.0003398734
1 MAGNUS 兌換 EUR
0.0004003988
1 MAGNUS 兌換 USD
$0.00046558
1 MAGNUS 兌換 MYR
RM0.0019740592
1 MAGNUS 兌換 TRY
0.0183345404
1 MAGNUS 兌換 JPY
¥0.0675044442
1 MAGNUS 兌換 RUB
0.036641146
1 MAGNUS 兌換 INR
0.0401981772
1 MAGNUS 兌換 IDR
Rp7.6324577952
1 MAGNUS 兌換 KRW
0.6377794188
1 MAGNUS 兌換 PHP
0.0264589114
1 MAGNUS 兌換 EGP
￡E.0.0233302138
1 MAGNUS 兌換 BRL
R$0.0025467226
1 MAGNUS 兌換 CAD
C$0.000628533
1 MAGNUS 兌換 BDT
0.0569124992
1 MAGNUS 兌換 NGN
0.7195957922
1 MAGNUS 兌換 UAH
0.0193355374
1 MAGNUS 兌換 VES
Bs0.04748916
1 MAGNUS 兌換 PKR
Rs0.131852256
1 MAGNUS 兌換 KZT
0.238633029
1 MAGNUS 兌換 THB
฿0.0151592848
1 MAGNUS 兌換 TWD
NT$0.0137625448
1 MAGNUS 兌換 AED
د.إ0.0017086786
1 MAGNUS 兌換 CHF
Fr0.0003771198
1 MAGNUS 兌換 HKD
HK$0.0036501472
1 MAGNUS 兌換 MAD
.د.م0.004236778
1 MAGNUS 兌換 MXN
$0.0088273968