Magnify Cash 圖標

Magnify Cash 價格 (MAG)

USD

Magnify Cash (MAG) 實時價格圖表

$0.00155607
$0.00155607$0.00155607
-22.10%(1D)

今天 Magnify Cash (MAG) 的價格

今天 Magnify Cash (MAG) 的實時價格爲 0.00155415 USD。目前其市值爲 $ 1.20M USD。MAG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Magnify Cash 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 22.27K USD
- Magnify Cash 當天價格變化爲 -22.25%
- 其循環供應量爲 769.76M USD

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Magnify Cash (MAG) 價格表現 USD

今天內，Magnify Cash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000444909987398124
在過去30天內，Magnify Cash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000914659
在過去60天內，Magnify Cash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0026493748
在過去90天內，Magnify Cash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005769001380350363

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000444909987398124-22.25%
30天$ -0.0000914659-5.88%
60天$ +0.0026493748+170.47%
90天$ +0.0005769001380350363+59.03%

Magnify Cash (MAG) 價格分析

Magnify Cash 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.001488
$ 0.001488$ 0.001488

$ 0.00200195
$ 0.00200195$ 0.00200195

$ 0.00380421
$ 0.00380421$ 0.00380421

-2.42%

-22.25%

-45.74%

Magnify Cash (MAG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

$ 22.27K
$ 22.27K$ 22.27K

769.76M
769.76M 769.76M

什麼是Magnify Cash (MAG)

Magnify Cash makes lending and borrowing easy and secure with Decentralized Credit Markets (DCMs).

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Magnify Cash (MAG) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Magnify Cash (MAG) 的其他問題

免責聲明

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MAG 兌換爲當地貨幣

1 MAG 兌換 AUD
A$0.00248664
1 MAG 兌換 GBP
0.0012277785
1 MAG 兌換 EUR
0.001491984
1 MAG 兌換 USD
$0.00155415
1 MAG 兌換 MYR
RM0.006993675
1 MAG 兌換 TRY
0.0545040405
1 MAG 兌換 JPY
¥0.243783969
1 MAG 兌換 RUB
0.1607457345
1 MAG 兌換 INR
0.1322426235
1 MAG 兌換 IDR
Rp25.477864776
1 MAG 兌換 PHP
0.0918036405
1 MAG 兌換 EGP
￡E.0.0791217765
1 MAG 兌換 BRL
R$0.009728979
1 MAG 兌換 CAD
C$0.0022224345
1 MAG 兌換 BDT
0.1857364665
1 MAG 兌換 NGN
2.41701408
1 MAG 兌換 UAH
0.065243217
1 MAG 兌換 VES
Bs0.0777075
1 MAG 兌換 PKR
Rs0.4325354865
1 MAG 兌換 KZT
0.8153847975
1 MAG 兌換 THB
฿0.0536958825
1 MAG 兌換 TWD
NT$0.050758539
1 MAG 兌換 CHF
Fr0.0013831935
1 MAG 兌換 HKD
HK$0.0120757455
1 MAG 兌換 MAD
.د.م0.0155881245