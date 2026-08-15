Magma Staked Monad 今日價格

Magma Staked Monad (GMON) 今日實時價格為 $ 0.022797，過去 24 小時內變化了 2.21%。目前 GMON 兌 USD 的匯率為 $ 0.022797 每 GMON。

Magma Staked Monad 目前市值在 $ 1,607,651 排名第 #-，流通供應量為 70.52M GMON。過去 24 小時內，GMON 的交易價格在 $ 0.02273119（低點）和 $ 0.02328572（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03906158，而歷史最低價為 $ 0.01941241。

短期表現方面，GMON 在過去一小時內波動了 +0.11%，過去7 天內波動了 +0.57%。過去一天，總交易量達到 $ 58.79。

Magma Staked Monad（GMON）市場資訊

市值 $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M 成交量（24H） $ 58.79$ 58.79 $ 58.79 完全稀釋市值 $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M 流通量 70.52M 70.52M 70.52M 總供應量 70,520,340.0 70,520,340.0 70,520,340.0

Magma Staked Monad 的目前市值為 $ 1.61M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 58.79。GMON 的流通量為 70.52M，總供應量是 70520340.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.61M。