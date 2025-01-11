Magic LUM 圖標

Magic LUM 價格 (MLUM)

USD

Magic LUM (MLUM) 實時價格圖表

$22.1
$22.1$22.1
+8.20%(1D)

今天 Magic LUM (MLUM) 的價格

今天 Magic LUM (MLUM) 的實時價格爲 22.1 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MLUM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Magic LUM 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 17.04K USD
- Magic LUM 當天價格變化爲 +8.20%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Magic LUM (MLUM) 價格表現 USD

今天內，Magic LUM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.68
在過去30天內，Magic LUM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -4.4535411700
在過去60天內，Magic LUM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +17.2649863100
在過去90天內，Magic LUM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +10.377243218103807

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +1.68+8.20%
30天$ -4.4535411700-20.15%
60天$ +17.2649863100+78.12%
90天$ +10.377243218103807+88.52%

Magic LUM (MLUM) 價格分析

Magic LUM 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 20.36
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$ 22.17
$ 22.17$ 22.17

$ 33.0
$ 33.0$ 33.0

+0.81%

+8.20%

-9.00%

Magic LUM (MLUM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 17.04K
$ 17.04K$ 17.04K

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什麼是Magic LUM (MLUM)

The governance and utility token of ShimmerSea.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Magic LUM (MLUM) 資源

官網

大家還在問：關於 Magic LUM (MLUM) 的其他問題

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MLUM 兌換爲當地貨幣

1 MLUM 兌換 AUD
A$35.802
1 MLUM 兌換 GBP
17.901
1 MLUM 兌換 EUR
21.437
1 MLUM 兌換 USD
$22.1
1 MLUM 兌換 MYR
RM99.229
1 MLUM 兌換 TRY
782.782
1 MLUM 兌換 JPY
¥3,484.507
1 MLUM 兌換 RUB
2,246.023
1 MLUM 兌換 INR
1,904.799
1 MLUM 兌換 IDR
Rp362,295.024
1 MLUM 兌換 PHP
1,303.9
1 MLUM 兌換 EGP
￡E.1,116.713
1 MLUM 兌換 BRL
R$135.252
1 MLUM 兌換 CAD
C$31.824
1 MLUM 兌換 BDT
2,695.758
1 MLUM 兌換 NGN
34,263.398
1 MLUM 兌換 UAH
934.388
1 MLUM 兌換 VES
Bs1,171.3
1 MLUM 兌換 PKR
Rs6,154.187
1 MLUM 兌換 KZT
11,662.17
1 MLUM 兌換 THB
฿766.428
1 MLUM 兌換 TWD
NT$731.731
1 MLUM 兌換 CHF
Fr20.111
1 MLUM 兌換 HKD
HK$171.938
1 MLUM 兌換 MAD
.د.م221.884