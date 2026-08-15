Magic Internet Money 今日價格

Magic Internet Money (MIM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 9.92%。目前 MIM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MIM。

Magic Internet Money 目前市值在 $ 122,603 排名第 #-，流通供應量為 999.90M MIM。過去 24 小時內，MIM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MIM 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 +13.42%。過去一天，總交易量達到 $ 1.49K。

Magic Internet Money（MIM）市場資訊

市值 $ 122.60K$ 122.60K $ 122.60K 成交量（24H） $ 1.49K$ 1.49K $ 1.49K 完全稀釋市值 $ 122.60K$ 122.60K $ 122.60K 流通量 999.90M 999.90M 999.90M 總供應量 999,898,903.980826 999,898,903.980826 999,898,903.980826

Magic Internet Money 的目前市值為 $ 122.60K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.49K。MIM 的流通量為 999.90M，總供應量是 999898903.980826，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 122.60K。