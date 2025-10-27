Magallaneer（MAGAL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00114614$ 0.00114614 $ 0.00114614 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.72% 漲跌幅（1D） -3.03% 漲跌幅（7D） -14.53% 漲跌幅（7D） -14.53%

Magallaneer（MAGAL）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，MAGAL 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。MAGAL 的歷史最高價為 $ 0.00114614，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MAGAL 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.72%，過去 24 小時內變動為 -3.03%，過去 7 天內累計變動為 -14.53%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Magallaneer（MAGAL）市場資訊

市值 $ 371.88K$ 371.88K $ 371.88K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 371.88K$ 371.88K $ 371.88K 流通量 999.74M 999.74M 999.74M 總供應量 999,742,139.287121 999,742,139.287121 999,742,139.287121

Magallaneer 的目前市值為 $ 371.88K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MAGAL 的流通量為 999.74M，總供應量是 999742139.287121，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 371.88K。