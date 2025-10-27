MAGA Hat（MAGA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.89% 漲跌幅（1D） +0.91% 漲跌幅（7D） +2.67% 漲跌幅（7D） +2.67%

MAGA Hat（MAGA）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，MAGA 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。MAGA 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MAGA 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.89%，過去 24 小時內變動為 +0.91%，過去 7 天內累計變動為 +2.67%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

MAGA Hat（MAGA）市場資訊

市值 $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M 流通量 410.29B 410.29B 410.29B 總供應量 413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934

MAGA Hat 的目前市值為 $ 1.94M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MAGA 的流通量為 410.29B，總供應量是 413340042866.44934，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.96M。