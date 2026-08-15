MADLAD 今日價格

MADLAD (MAD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.26%。目前 MAD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MAD。

MADLAD 目前市值在 $ 17,116.42 排名第 #-，流通供應量為 969.60M MAD。過去 24 小時內，MAD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00681595，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MAD 在過去一小時內波動了 +0.31%，過去7 天內波動了 -8.47%。過去一天，總交易量達到 --。

MADLAD（MAD）市場資訊

市值 $ 17.12K$ 17.12K $ 17.12K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 17.12K$ 17.12K $ 17.12K 流通量 969.60M 969.60M 969.60M 總供應量 969,603,726.0 969,603,726.0 969,603,726.0

MADLAD 的目前市值為 $ 17.12K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MAD 的流通量為 969.60M，總供應量是 969603726.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.12K。