Made In America 價格 (MIA)
今天 Made In America (MIA) 的實時價格爲 0.00321446 USD。目前其市值爲 $ 3.21M USD。MIA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Made In America 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.76M USD
- Made In America 當天價格變化爲 +21.73%
- 其循環供應量爲 1.00B USD
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今天內，Made In America 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00057376。
在過去30天內，Made In America 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Made In America 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Made In America 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00057376
|+21.73%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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Made In America 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+11.83%
+21.73%
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Made in America (MIA) is a cryptocurrency token that embodies the strength, innovation, and pride of American craftsmanship. Designed to align with the “Made in America” ethos, MIA represents a movement that celebrates resilience, quality, and community-driven growth. With a rapidly growing user base, a strong and active community, and ambitious goals to redefine decentralized finance, MIA aims to become a leading token in the crypto space. Backed by a vision to unite the values of freedom, opportunity, and innovation, MIA is not just a token—it’s a symbol of American excellence in the digital age.
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|1 MIA 兌換 AUD
A$0.0050788468
|1 MIA 兌換 GBP
￡0.002571568
|1 MIA 兌換 EUR
€0.003053737
|1 MIA 兌換 USD
$0.00321446
|1 MIA 兌換 MYR
RM0.0140471902
|1 MIA 兌換 TRY
₺0.1145633544
|1 MIA 兌換 JPY
¥0.50145576
|1 MIA 兌換 RUB
₽0.314374188
|1 MIA 兌換 INR
₹0.2770221628
|1 MIA 兌換 IDR
Rp51.8461217738
|1 MIA 兌換 PHP
₱0.187242295
|1 MIA 兌換 EGP
￡E.0.1616230488
|1 MIA 兌換 BRL
R$0.0189974586
|1 MIA 兌換 CAD
C$0.0045966778
|1 MIA 兌換 BDT
৳0.3912640712
|1 MIA 兌換 NGN
₦5.0069393298
|1 MIA 兌換 UAH
₴0.1347501632
|1 MIA 兌換 VES
Bs0.18000976
|1 MIA 兌換 PKR
Rs0.8941341936
|1 MIA 兌換 KZT
₸1.6620686876
|1 MIA 兌換 THB
฿0.1076522654
|1 MIA 兌換 TWD
NT$0.1052414204
|1 MIA 兌換 CHF
Fr0.002893014
|1 MIA 兌換 HKD
HK$0.0250084988
|1 MIA 兌換 MAD
.د.م0.0320160216