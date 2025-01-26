Made In America 圖標

Made In America 價格 (MIA)

USD

Made In America (MIA) 實時價格圖表

$0.00321446
$0.00321446$0.00321446
+21.70%(1D)

今天 Made In America (MIA) 的價格

今天 Made In America (MIA) 的實時價格爲 0.00321446 USD。目前其市值爲 $ 3.21M USD。MIA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Made In America 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.76M USD
- Made In America 當天價格變化爲 +21.73%
- 其循環供應量爲 1.00B USD

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Made In America (MIA) 價格表現 USD

今天內，Made In America 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00057376
在過去30天內，Made In America 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Made In America 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Made In America 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00057376+21.73%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Made In America (MIA) 價格分析

Made In America 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00237227
$ 0.00237227$ 0.00237227

$ 0.00341019
$ 0.00341019$ 0.00341019

$ 0.00341019
$ 0.00341019$ 0.00341019

+11.83%

+21.73%

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Made In America (MIA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

1.00B
1.00B 1.00B

什麼是Made In America (MIA)

Made in America (MIA) is a cryptocurrency token that embodies the strength, innovation, and pride of American craftsmanship. Designed to align with the “Made in America” ethos, MIA represents a movement that celebrates resilience, quality, and community-driven growth. With a rapidly growing user base, a strong and active community, and ambitious goals to redefine decentralized finance, MIA aims to become a leading token in the crypto space. Backed by a vision to unite the values of freedom, opportunity, and innovation, MIA is not just a token—it’s a symbol of American excellence in the digital age.

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Made In America (MIA) 資源

官網

大家還在問：關於 Made In America (MIA) 的其他問題

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MIA 兌換爲當地貨幣

1 MIA 兌換 AUD
A$0.0050788468
1 MIA 兌換 GBP
0.002571568
1 MIA 兌換 EUR
0.003053737
1 MIA 兌換 USD
$0.00321446
1 MIA 兌換 MYR
RM0.0140471902
1 MIA 兌換 TRY
0.1145633544
1 MIA 兌換 JPY
¥0.50145576
1 MIA 兌換 RUB
0.314374188
1 MIA 兌換 INR
0.2770221628
1 MIA 兌換 IDR
Rp51.8461217738
1 MIA 兌換 PHP
0.187242295
1 MIA 兌換 EGP
￡E.0.1616230488
1 MIA 兌換 BRL
R$0.0189974586
1 MIA 兌換 CAD
C$0.0045966778
1 MIA 兌換 BDT
0.3912640712
1 MIA 兌換 NGN
5.0069393298
1 MIA 兌換 UAH
0.1347501632
1 MIA 兌換 VES
Bs0.18000976
1 MIA 兌換 PKR
Rs0.8941341936
1 MIA 兌換 KZT
1.6620686876
1 MIA 兌換 THB
฿0.1076522654
1 MIA 兌換 TWD
NT$0.1052414204
1 MIA 兌換 CHF
Fr0.002893014
1 MIA 兌換 HKD
HK$0.0250084988
1 MIA 兌換 MAD
.د.م0.0320160216