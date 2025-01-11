Mad USD 圖標

Mad USD 價格 (MUSD)

USD

Mad USD (MUSD) 實時價格圖表

$0.02309561
$0.02309561$0.02309561
0.00%(1D)

今天 Mad USD (MUSD) 的價格

今天 Mad USD (MUSD) 的實時價格爲 0.02309561 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Mad USD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 21.92 USD
- Mad USD 當天價格變化爲 +0.08%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Mad USD (MUSD) 價格表現 USD

今天內，Mad USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Mad USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0059578798
在過去60天內，Mad USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0191162271
在過去90天內，Mad USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0341455611174983

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.08%
30天$ -0.0059578798-25.79%
60天$ -0.0191162271-82.76%
90天$ -0.0341455611174983-59.65%

Mad USD (MUSD) 價格分析

Mad USD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02268745
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$ 0.02341982
$ 0.02341982$ 0.02341982

$ 0.467592
$ 0.467592$ 0.467592

--

+0.08%

-8.45%

Mad USD (MUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 21.92
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什麼是Mad USD (MUSD)

The first hybrid CDP and partially collaterised stablecoin platform: Mad USD (MUSD). The MUSD token uses 2 stabilising + minting mechanisms that provides backing for the MUSD token. The MUSD token can be used just like any other traditional stablecoin.

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Mad USD (MUSD) 資源

官網

大家還在問：關於 Mad USD (MUSD) 的其他問題

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MUSD 兌換爲當地貨幣

1 MUSD 兌換 AUD
A$0.0374148882
1 MUSD 兌換 GBP
0.0187074441
1 MUSD 兌換 EUR
0.0224027417
1 MUSD 兌換 USD
$0.02309561
1 MUSD 兌換 MYR
RM0.1036992889
1 MUSD 兌換 TRY
0.8180465062
1 MUSD 兌換 JPY
¥3.6414848287
1 MUSD 兌換 RUB
2.3472068443
1 MUSD 兌換 INR
1.9906106259
1 MUSD 兌換 IDR
Rp378.6164967984
1 MUSD 兌換 PHP
1.36264099
1 MUSD 兌換 EGP
￡E.1.1670211733
1 MUSD 兌換 BRL
R$0.1413451332
1 MUSD 兌換 CAD
C$0.0332576784
1 MUSD 兌換 BDT
2.8172025078
1 MUSD 兌換 NGN
35.8069718318
1 MUSD 兌換 UAH
0.9764823908
1 MUSD 兌換 VES
Bs1.22406733
1 MUSD 兌換 PKR
Rs6.4314345167
1 MUSD 兌換 KZT
12.187553397
1 MUSD 兌換 THB
฿0.8009557548
1 MUSD 兌換 TWD
NT$0.7646956471
1 MUSD 兌換 CHF
Fr0.0210170051
1 MUSD 兌換 HKD
HK$0.1796838458
1 MUSD 兌換 MAD
.د.م0.2318799244