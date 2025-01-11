Mad Scientists 價格 (LAB)
今天 Mad Scientists (LAB) 的實時價格爲 37.57 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LAB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Mad Scientists 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.82K USD
- Mad Scientists 當天價格變化爲 -0.39%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Mad Scientists 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.15065500753226。
在過去30天內，Mad Scientists 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -4.5852832480。
在過去60天內，Mad Scientists 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.3534035850。
在過去90天內，Mad Scientists 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +6.175941261817975。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.15065500753226
|-0.39%
|30天
|$ -4.5852832480
|-12.20%
|60天
|$ -2.3534035850
|-6.26%
|90天
|$ +6.175941261817975
|+19.67%
Mad Scientists 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.11%
-0.39%
-15.92%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
This token is used to mint the Mad Scientists NFT collection.
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|1 LAB 兌換 AUD
A$60.8634
|1 LAB 兌換 GBP
￡30.4317
|1 LAB 兌換 EUR
€36.4429
|1 LAB 兌換 USD
$37.57
|1 LAB 兌換 MYR
RM168.6893
|1 LAB 兌換 TRY
₺1,330.7294
|1 LAB 兌換 JPY
¥5,923.6619
|1 LAB 兌換 RUB
₽3,818.2391
|1 LAB 兌換 INR
₹3,238.1583
|1 LAB 兌換 IDR
Rp615,901.5408
|1 LAB 兌換 PHP
₱2,216.63
|1 LAB 兌換 EGP
￡E.1,898.4121
|1 LAB 兌換 BRL
R$229.9284
|1 LAB 兌換 CAD
C$54.1008
|1 LAB 兌換 BDT
৳4,582.7886
|1 LAB 兌換 NGN
₦58,247.7766
|1 LAB 兌換 UAH
₴1,588.4596
|1 LAB 兌換 VES
Bs1,991.21
|1 LAB 兌換 PKR
Rs10,462.1179
|1 LAB 兌換 KZT
₸19,825.689
|1 LAB 兌換 THB
฿1,302.9276
|1 LAB 兌換 TWD
NT$1,243.9427
|1 LAB 兌換 CHF
Fr34.1887
|1 LAB 兌換 HKD
HK$292.2946
|1 LAB 兌換 MAD
.د.م377.2028