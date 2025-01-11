Mad Scientists 圖標

Mad Scientists 價格 (LAB)

USD

Mad Scientists (LAB) 實時價格圖表

$37.57
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-0.30%(1D)

今天 Mad Scientists (LAB) 的價格

今天 Mad Scientists (LAB) 的實時價格爲 37.57 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LAB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Mad Scientists 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.82K USD
- Mad Scientists 當天價格變化爲 -0.39%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Mad Scientists (LAB) 價格表現 USD

今天內，Mad Scientists 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.15065500753226
在過去30天內，Mad Scientists 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -4.5852832480
在過去60天內，Mad Scientists 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.3534035850
在過去90天內，Mad Scientists 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +6.175941261817975

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.15065500753226-0.39%
30天$ -4.5852832480-12.20%
60天$ -2.3534035850-6.26%
90天$ +6.175941261817975+19.67%

Mad Scientists (LAB) 價格分析

Mad Scientists 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 36.99
$ 36.99$ 36.99

$ 38.2
$ 38.2$ 38.2

$ 30,408,809
$ 30,408,809$ 30,408,809

-0.11%

-0.39%

-15.92%

Mad Scientists (LAB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 2.82K
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什麼是Mad Scientists (LAB)

This token is used to mint the Mad Scientists NFT collection.

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Mad Scientists (LAB) 資源

官網

大家還在問：關於 Mad Scientists (LAB) 的其他問題

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LAB 兌換爲當地貨幣

1 LAB 兌換 AUD
A$60.8634
1 LAB 兌換 GBP
30.4317
1 LAB 兌換 EUR
36.4429
1 LAB 兌換 USD
$37.57
1 LAB 兌換 MYR
RM168.6893
1 LAB 兌換 TRY
1,330.7294
1 LAB 兌換 JPY
¥5,923.6619
1 LAB 兌換 RUB
3,818.2391
1 LAB 兌換 INR
3,238.1583
1 LAB 兌換 IDR
Rp615,901.5408
1 LAB 兌換 PHP
2,216.63
1 LAB 兌換 EGP
￡E.1,898.4121
1 LAB 兌換 BRL
R$229.9284
1 LAB 兌換 CAD
C$54.1008
1 LAB 兌換 BDT
4,582.7886
1 LAB 兌換 NGN
58,247.7766
1 LAB 兌換 UAH
1,588.4596
1 LAB 兌換 VES
Bs1,991.21
1 LAB 兌換 PKR
Rs10,462.1179
1 LAB 兌換 KZT
19,825.689
1 LAB 兌換 THB
฿1,302.9276
1 LAB 兌換 TWD
NT$1,243.9427
1 LAB 兌換 CHF
Fr34.1887
1 LAB 兌換 HKD
HK$292.2946
1 LAB 兌換 MAD
.د.م377.2028