Mad Coin 今日價格

Mad Coin ($MAD) 今日實時價格為 $ 0.00131888，過去 24 小時內變化了 7.26%。目前 $MAD 兌 USD 的匯率為 $ 0.00131888 每 $MAD。

Mad Coin 目前市值在 $ 641,541 排名第 #-，流通供應量為 486.43M $MAD。過去 24 小時內，$MAD 的交易價格在 $ 0.00128903（低點）和 $ 0.00143999（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00556353，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，$MAD 在過去一小時內波動了 +1.36%，過去7 天內波動了 -21.13%。過去一天，總交易量達到 $ 2.73K。

Mad Coin（$MAD）市場資訊

市值 $ 641.54K$ 641.54K $ 641.54K 成交量（24H） $ 2.73K$ 2.73K $ 2.73K 完全稀釋市值 $ 641.54K$ 641.54K $ 641.54K 流通量 486.43M 486.43M 486.43M 總供應量 486,428,007.493161 486,428,007.493161 486,428,007.493161

Mad Coin 的目前市值為 $ 641.54K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.73K。$MAD 的流通量為 486.43M，總供應量是 486428007.493161，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 641.54K。