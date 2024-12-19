MACHI 圖標

MACHI 價格 (MACHI)

USD

MACHI (MACHI) 實時價格圖表

$0.087256
$0.087256$0.087256
-1.40%(1D)

今天 MACHI (MACHI) 的價格

今天 MACHI (MACHI) 的實時價格爲 0.087256 USD。目前其市值爲 $ 3.03M USD。MACHI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MACHI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 35.57K USD
- MACHI 當天價格變化爲 -1.47%
- 其循環供應量爲 34.74M USD

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MACHI (MACHI) 價格表現 USD

今天內，MACHI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00130312681031422
在過去30天內，MACHI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0269011469
在過去60天內，MACHI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0341468153
在過去90天內，MACHI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00130312681031422-1.47%
30天$ -0.0269011469-30.83%
60天$ -0.0341468153-39.13%
90天$ 0--

MACHI (MACHI) 價格分析

MACHI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.08424
$ 0.08424$ 0.08424

$ 0.089283
$ 0.089283$ 0.089283

$ 0.165693
$ 0.165693$ 0.165693

-0.51%

-1.47%

-2.46%

MACHI (MACHI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

$ 35.57K
$ 35.57K$ 35.57K

34.74M
34.74M 34.74M

什麼是MACHI (MACHI)

$MACHI controls its own market making operations and can maintain a unique liquidity structure that helps facilitate positive price development. Baseline's automated tokenomics system and a novel liquidity accounting strategy provides MACHI with a unique set of features, such as: A guaranteed floor price A dynamic liquidity profile An automated buyback & burn Native liquidation-free lending and borrowing Liquidation-free leverage

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MACHI (MACHI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 MACHI (MACHI) 的其他問題

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MACHI 兌換爲當地貨幣

1 MACHI 兌換 AUD
A$0.1396096
1 MACHI 兌換 GBP
0.06893224
1 MACHI 兌換 EUR
0.08376576
1 MACHI 兌換 USD
$0.087256
1 MACHI 兌換 MYR
RM0.392652
1 MACHI 兌換 TRY
3.06006792
1 MACHI 兌換 JPY
¥13.68697616
1 MACHI 兌換 RUB
9.02488808
1 MACHI 兌換 INR
7.42461304
1 MACHI 兌換 IDR
Rp1,430.42600064
1 MACHI 兌換 PHP
5.15421192
1 MACHI 兌換 EGP
￡E.4.44220296
1 MACHI 兌換 BRL
R$0.54622256
1 MACHI 兌換 CAD
C$0.12477608
1 MACHI 兌換 BDT
10.42796456
1 MACHI 兌換 NGN
135.7005312
1 MACHI 兌換 UAH
3.66300688
1 MACHI 兌換 VES
Bs4.3628
1 MACHI 兌換 PKR
Rs24.28421736
1 MACHI 兌換 KZT
45.7788604
1 MACHI 兌換 THB
฿3.0146948
1 MACHI 兌換 TWD
NT$2.84978096
1 MACHI 兌換 CHF
Fr0.07765784
1 MACHI 兌換 HKD
HK$0.67797912
1 MACHI 兌換 MAD
.د.م0.87517768