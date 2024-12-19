MACHI 價格 (MACHI)
今天 MACHI (MACHI) 的實時價格爲 0.087256 USD。目前其市值爲 $ 3.03M USD。MACHI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MACHI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 35.57K USD
- MACHI 當天價格變化爲 -1.47%
- 其循環供應量爲 34.74M USD
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今天內，MACHI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00130312681031422。
在過去30天內，MACHI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0269011469。
在過去60天內，MACHI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0341468153。
在過去90天內，MACHI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00130312681031422
|-1.47%
|30天
|$ -0.0269011469
|-30.83%
|60天
|$ -0.0341468153
|-39.13%
|90天
|$ 0
|--
MACHI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.51%
-1.47%
-2.46%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$MACHI controls its own market making operations and can maintain a unique liquidity structure that helps facilitate positive price development. Baseline's automated tokenomics system and a novel liquidity accounting strategy provides MACHI with a unique set of features, such as: A guaranteed floor price A dynamic liquidity profile An automated buyback & burn Native liquidation-free lending and borrowing Liquidation-free leverage
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|1 MACHI 兌換 AUD
A$0.1396096
|1 MACHI 兌換 GBP
￡0.06893224
|1 MACHI 兌換 EUR
€0.08376576
|1 MACHI 兌換 USD
$0.087256
|1 MACHI 兌換 MYR
RM0.392652
|1 MACHI 兌換 TRY
₺3.06006792
|1 MACHI 兌換 JPY
¥13.68697616
|1 MACHI 兌換 RUB
₽9.02488808
|1 MACHI 兌換 INR
₹7.42461304
|1 MACHI 兌換 IDR
Rp1,430.42600064
|1 MACHI 兌換 PHP
₱5.15421192
|1 MACHI 兌換 EGP
￡E.4.44220296
|1 MACHI 兌換 BRL
R$0.54622256
|1 MACHI 兌換 CAD
C$0.12477608
|1 MACHI 兌換 BDT
৳10.42796456
|1 MACHI 兌換 NGN
₦135.7005312
|1 MACHI 兌換 UAH
₴3.66300688
|1 MACHI 兌換 VES
Bs4.3628
|1 MACHI 兌換 PKR
Rs24.28421736
|1 MACHI 兌換 KZT
₸45.7788604
|1 MACHI 兌換 THB
฿3.0146948
|1 MACHI 兌換 TWD
NT$2.84978096
|1 MACHI 兌換 CHF
Fr0.07765784
|1 MACHI 兌換 HKD
HK$0.67797912
|1 MACHI 兌換 MAD
.د.م0.87517768