LYNK 今日價格

LYNK (LYNK) 今日實時價格為 $ 0.00241977，過去 24 小時內變化了 0.42%。目前 LYNK 兌 USD 的匯率為 $ 0.00241977 每 LYNK。

LYNK 目前市值在 $ 2,419,366 排名第 #-，流通供應量為 999.84M LYNK。過去 24 小時內，LYNK 的交易價格在 $ 0.00237402（低點）和 $ 0.00242873（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.069168，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LYNK 在過去一小時內波動了 +0.15%，過去7 天內波動了 -3.47%。過去一天，總交易量達到 $ 3.62K。

LYNK（LYNK）市場資訊

市值 $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M 成交量（24H） $ 3.62K$ 3.62K $ 3.62K 完全稀釋市值 $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M 流通量 999.84M 999.84M 999.84M 總供應量 999,835,072.1182799 999,835,072.1182799 999,835,072.1182799

LYNK 的目前市值為 $ 2.42M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.62K。LYNK 的流通量為 999.84M，總供應量是 999835072.1182799，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.42M。