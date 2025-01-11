Lyfe 價格 (LYFE)
今天 Lyfe (LYFE) 的實時價格爲 2.64 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LYFE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Lyfe 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 100.99 USD
- Lyfe 當天價格變化爲 -4.89%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Lyfe 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.135624784865906。
在過去30天內，Lyfe 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3969440640。
在過去60天內，Lyfe 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0633296400。
在過去90天內，Lyfe 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.1487653976378775。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.135624784865906
|-4.89%
|30天
|$ -0.3969440640
|-15.03%
|60天
|$ +0.0633296400
|+2.40%
|90天
|$ -1.1487653976378775
|-30.32%
Lyfe 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-4.11%
-4.89%
-0.90%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 LYFE 兌換 AUD
A$4.2768
|1 LYFE 兌換 GBP
￡2.1384
|1 LYFE 兌換 EUR
€2.5608
|1 LYFE 兌換 USD
$2.64
|1 LYFE 兌換 MYR
RM11.8536
|1 LYFE 兌換 TRY
₺93.5088
|1 LYFE 兌換 JPY
¥416.2488
|1 LYFE 兌換 RUB
₽268.3032
|1 LYFE 兌換 INR
₹227.5416
|1 LYFE 兌換 IDR
Rp43,278.6816
|1 LYFE 兌換 PHP
₱155.76
|1 LYFE 兌換 EGP
￡E.133.3992
|1 LYFE 兌換 BRL
R$16.1568
|1 LYFE 兌換 CAD
C$3.8016
|1 LYFE 兌換 BDT
৳322.0272
|1 LYFE 兌換 NGN
₦4,093.0032
|1 LYFE 兌換 UAH
₴111.6192
|1 LYFE 兌換 VES
Bs139.92
|1 LYFE 兌換 PKR
Rs735.1608
|1 LYFE 兌換 KZT
₸1,393.128
|1 LYFE 兌換 THB
฿91.5552
|1 LYFE 兌換 TWD
NT$87.4104
|1 LYFE 兌換 CHF
Fr2.4024
|1 LYFE 兌換 HKD
HK$20.5392
|1 LYFE 兌換 MAD
.د.م26.5056