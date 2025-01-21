LUSD 圖標

LUSD 價格 (LUSD)

USD

LUSD (LUSD) 實時價格圖表

$1.29
$1.29$1.29
+4.40%(1D)

今天 LUSD (LUSD) 的價格

今天 LUSD (LUSD) 的實時價格爲 1.29 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
LUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 12.60K USD
- LUSD 當天價格變化爲 +4.18%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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LUSD (LUSD) 價格表現 USD

今天內，LUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.051641
在過去30天內，LUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1269797310
在過去60天內，LUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2272424010
在過去90天內，LUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1316297054922146

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.051641+4.18%
30天$ +0.1269797310+9.84%
60天$ +0.2272424010+17.62%
90天$ +0.1316297054922146+11.36%

LUSD (LUSD) 價格分析

LUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.22
$ 1.22$ 1.22

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 1.71
$ 1.71$ 1.71

+0.01%

+4.18%

+6.53%

LUSD (LUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 12.60K
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0.00
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什麼是LUSD (LUSD)

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LUSD (LUSD) 資源

官網

大家還在問：關於 LUSD (LUSD) 的其他問題

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LUSD 兌換爲當地貨幣

1 LUSD 兌換 AUD
A$2.064
1 LUSD 兌換 GBP
1.0449
1 LUSD 兌換 EUR
1.2384
1 LUSD 兌換 USD
$1.29
1 LUSD 兌換 MYR
RM5.7663
1 LUSD 兌換 TRY
45.9498
1 LUSD 兌換 JPY
¥201.0594
1 LUSD 兌換 RUB
129
1 LUSD 兌換 INR
111.6495
1 LUSD 兌換 IDR
Rp21,147.5376
1 LUSD 兌換 PHP
75.4005
1 LUSD 兌換 EGP
￡E.64.8741
1 LUSD 兌換 BRL
R$7.7787
1 LUSD 兌換 CAD
C$1.8576
1 LUSD 兌換 BDT
157.2897
1 LUSD 兌換 NGN
2,003.0991
1 LUSD 兌換 UAH
54.4767
1 LUSD 兌換 VES
Bs69.66
1 LUSD 兌換 PKR
Rs359.7294
1 LUSD 兌換 KZT
684.345
1 LUSD 兌換 THB
฿43.989
1 LUSD 兌換 TWD
NT$42.2217
1 LUSD 兌換 CHF
Fr1.1739
1 LUSD 兌換 HKD
HK$10.0362
1 LUSD 兌換 MAD
.د.م12.9258