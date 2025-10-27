Lunos（UNO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00172747 $ 0.00172747 $ 0.00172747 24H最低價 $ 0.00175657 $ 0.00175657 $ 0.00175657 24H最高價 24H最低價 $ 0.00172747$ 0.00172747 $ 0.00172747 24H最高價 $ 0.00175657$ 0.00175657 $ 0.00175657 歷史最高 $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 最低價 $ 0.00150623$ 0.00150623 $ 0.00150623 漲跌幅（1H） -0.04% 漲跌幅（1D） +0.69% 漲跌幅（7D） +3.07% 漲跌幅（7D） +3.07%

Lunos（UNO）目前實時價格為 $0.00174511。過去 24 小時內，UNO 的交易價格在 $ 0.00172747 至 $ 0.00175657 之間波動，市場活躍度顯著。UNO 的歷史最高價為 $ 1.24，歷史最低價為 $ 0.00150623。

從短期表現來看，UNO 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.04%，過去 24 小時內變動為 +0.69%，過去 7 天內累計變動為 +3.07%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Lunos（UNO）市場資訊

市值 $ 402.93K$ 402.93K $ 402.93K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 554.03K$ 554.03K $ 554.03K 流通量 230.89M 230.89M 230.89M 總供應量 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446

Lunos 的目前市值為 $ 402.93K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UNO 的流通量為 230.89M，總供應量是 317470452.8070446，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 554.03K。