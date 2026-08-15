Lunc Cookie Do Coin 今日價格

Lunc Cookie Do Coin (DO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.25%。目前 DO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DO。

Lunc Cookie Do Coin 目前市值在 $ 384,061 排名第 #-，流通供應量為 366.41T DO。過去 24 小時內，DO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DO 在過去一小時內波動了 -0.13%，過去7 天內波動了 -1.04%。過去一天，總交易量達到 --。

Lunc Cookie Do Coin（DO）市場資訊

市值 $ 384.06K$ 384.06K $ 384.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 384.06K$ 384.06K $ 384.06K 流通量 366.41T 366.41T 366.41T 總供應量 366,407,793,149,290.0 366,407,793,149,290.0 366,407,793,149,290.0

Lunc Cookie Do Coin 的目前市值為 $ 384.06K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DO 的流通量為 366.41T，總供應量是 366407793149290.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 384.06K。